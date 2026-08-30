NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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30.08.2026 11:45:00
I've Covered Semiconductors for 5 Years. Nvidia Is My No. 1 Pick Heading Into 2027.
I've covered semiconductor stocks for five years, and heading into 2027, Nvidia (NASDAQ: NVDA) would be my top pick if I could buy just one.Nvidia continues to hold a dominant position in the artificial intelligence (AI) accelerator market. The company's revenue soared 106% year over year to $96.2 billion in the second quarter of fiscal 2027 (ending July 26). Management now expects revenue to grow by around 70% year over year in fiscal 2028.But Nvidia's biggest advantage heading into calendar year 2027 may be that it is finding more ways to make money from every AI data center.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.08.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Corp.
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