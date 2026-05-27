Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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27.05.2026 06:50:24
'I've given up eating hot meals to pay energy bills to keep my son alive'
More than half of parents of disabled children and young people are skipping meals to pay their bills.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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