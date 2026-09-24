I've Held Nvidia for Nearly 3 Years. Here's Whether I'd Still Buy Today.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the best stocks to own in the artificial intelligence (AI) arms race. It is up nearly 1,500% since 2023 began, providing investors with incredible returns. Unfortunately, I do not have those returns in my portfolio.

I bought the stock at the beginning of 2023 and watched it double. Then I sold the stock because I was worried that AI computing demand wouldn't last. I was very wrong. I had to disregard all of the prior gains and purchase shares in 2024 after it had run up some more, which has still been a great investment for me.

But would I buy the stock again today? You bet I would.

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