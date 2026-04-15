Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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15.04.2026 23:30:00

I've Owned Apple Stock for Years. Here's Why I'm Letting Its AI Story Play Out.

I'm a long-term Apple (NASDAQ: AAPL) shareholder, and over the past couple of years, I've been seen the share prices of other tech giants blow past the company's gains. Apple hasn't competed in the artificial intelligence race in the same way that other companies have, and the result is that its shares haven't rocketed higher like some AI companies.But I'm not quite ready to sell my Apple shares just yet. Instead of falling behind in AI, Apple may be leaning into its strengths and playing a different game than its peers. Only time will tell whether it's been the right call, but here's why I'm letting Apple's AI story play out.Image source: Apple.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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07.04.26 Apple Neutral UBS AG
09.03.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Apple Neutral UBS AG
03.03.26 Apple Underweight Barclays Capital
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