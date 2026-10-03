Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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03.10.2026 07:19:38
I've Reviewed Thousands of Financial Reports: Micron Just Did Something I've Never Seen Before
In all my years of evaluating financial statements, I have never seen a company deliver this spectacular level of profit.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 30, 2026. The video was published on Oct. 2, 2026.
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