Iveco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Iveco ließ sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Iveco die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 EUR erwirtschaftet worden.

Iveco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,83 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,03 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at