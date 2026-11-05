Iveco veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Iveco hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Iveco hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 EUR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Iveco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,16 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,12 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at