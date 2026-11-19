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19.11.2026 06:31:28
Iveda Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Iveda Solutions hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Iveda Solutions hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,070 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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