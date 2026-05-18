Iveda Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Iveda Solutions präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,280 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,36 Prozent auf 1,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at