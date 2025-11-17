Iveda Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Iveda Solutions stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Iveda Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at