17.11.2025 06:31:29
Iveda Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Iveda Solutions stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Iveda Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
