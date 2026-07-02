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WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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02.07.2026 08:27:20
Ivory Coast: Nearly 60 people killed in flooding since May
Although the rainy season has only just begun, flooding has already killed dozens in the Ivory Coast.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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