IVP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IVP präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,50 INR. Im Vorjahresviertel hatte IVP 3,87 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,72 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at