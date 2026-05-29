IVU Traffic veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IVU Traffic hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 EUR gegenüber 0,010 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 34,9 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,8 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at