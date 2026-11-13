IVY COSMETICS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IVY COSMETICS lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 73,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 77,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,22 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at