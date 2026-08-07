IVY COSMETICS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IVY COSMETICS hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 39,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -48,030 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 295,6 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IVY COSMETICS 228,2 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at