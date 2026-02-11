IVY COSMETICS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IVY COSMETICS hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -30,84 JPY. Ein Jahr zuvor waren -28,130 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 312,9 Millionen JPY – eine Minderung von 9,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 346,9 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at