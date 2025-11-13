IVY COSMETICS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IVY COSMETICS äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 77,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 78,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,16 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at