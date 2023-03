IW-Chef Hüther erwartet keine neue Weltfinanzkrise

BERLIN (Dow Jones)--Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, erwartet keine neue Finanzkrise. "Bei aller Unruhe an den Finanzmärkten nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank besteht kein Risiko, wie es sich ab 2007 zur Weltfinanzkrise entwickelte", sagte Hüther der Rheinischen Post. "Derzeit erleben wir eine Anpassung der Finanzindustrie an steigende Zinsen." Das sei für Banken und Verbünde in Deutschland kein Problem.

Der IW-Chef sieht nach eigenen Angaben zentrale Unterschiede zwischen 2007 und heute: Während vor 15 Jahren der Ausweg für die Anleger nur in dem Abzug von Mitteln aus der Finanzindustrie überhaupt gelegen habe, beobachte man derzeit eine Verlagerung zu stabil bewerteten Banken als Flucht in die Qualität. "Für ein Herdenverhalten gegen die Banken gibt es derzeit kein plausibles Argument, damit auch nicht für eine Finanzkrise wie ab 2007", betonte Hüther.

Die Probleme der Credit Suisse sieht Hüther als hausgemacht. "Die kritische Situation der Credit Suisse reflektiert deren Geschäftsmodell, das in starkem Maße traditionell dem Investmentbanking folgt und 2022 zu dem Rekordverlust von 7,3 Milliarden Franken führte", sagte er.

