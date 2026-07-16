1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
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16.07.2026 11:38:05
IW fordert Reform: 1,1 Millionen Babyboomer beziehen vorzeitig Rente
Immer mehr sogenannte Babyboomer erreichen das Rentenalter. Angehörige der geburtenstarken Jahrgänge gehen dabei besonders oft frühzeitig in den Ruhestand. Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht darin ein Problem.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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