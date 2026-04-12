PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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12.04.2026 18:11:00
IW-Kaufkraft-Ranking: Heilbronn löst Starnberg auf Platz eins ab
Wo ist das Realeinkommen pro Kopf am höchsten? Die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt in Metropolen hohe Lebenshaltungskosten. Bei Sieger Heilbronn ziehen wenige Haushalte den Kaufkraftschnitt nach oben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.