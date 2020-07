IW-Rechner: Singles mit 3.529 Euro netto gehören zur Oberschicht

BERLIN (Dow Jones)--Wer in Deutschland als Single 3.529 Euro netto im Monat zur Verfügung hat, gehört laut einer Auswertung zu den reichsten 10 Prozent. Das ergibt sich aus einem interaktiven Rechner, für den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Daten aus der Haushaltsbefragung Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) hinzugezogen hat. Bei Paaren ohne Paare Kinder liegt die Grenze bei 5.294 Euro.

Insgesamt ist der Wohlstand in Deutschland den Berechnungen zufolge in den Jahren vor der Corona-Krise deutlich gestiegen. Neben der Einkommensgrenze zu den oberen 10 Prozent ist auch das sogenannte Medianeinkommen gestiegen. 2016 lag dieses noch bei 1.869 Euro netto im Monat - die Hälfte der Bevölkerung verdiente also mehr, die andere Hälfte weniger. 2017 lag es bereits bei 1.946 Euro monatlich.

Laut der amtlichen Statistik gelte als relativ einkommensreich, wer das Doppelte des Medianeinkommens monatlich zur Verfügung hat, so das IW. Als Single zählte man demnach ab einem monatlichen Nettoeinkommen von 3.892 Euro zu den reichsten 7 Prozent der Bevölkerung. Zugleich glaubten aber viele, dass erst bei Einkommen zwischen 7.000 und 10.000 Euro netto im Monat von Reichtum gesprochen werden könne. Zudem tippten die meisten, dass mehr als 20 Prozent der Deutschen als reich bezeichnet werden könne. "Kaum jemand empfindet sich selbst als reich, gleichzeitig glauben viele, dass sehr große Teile der Bevölkerung reich sind", sagt IW-Verteilungsexpertin Judith Niehues.

