Iwabuchi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Iwabuchi hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 161,57 JPY gegenüber 251,72 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at