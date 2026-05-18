Iwabuchi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Iwabuchi lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 173,24 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Iwabuchi noch ein Gewinn pro Aktie von 220,01 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Iwabuchi 3,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 889,01 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Iwabuchi 651,10 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,64 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 13,53 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at