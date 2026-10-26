IwaiCosmo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

IwaiCosmo stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 124,42 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 103,64 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at