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27.07.2026 06:31:29
IwaiCosmo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
IwaiCosmo hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 144,67 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 93,03 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,20 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,06 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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