20.04.2026 06:31:29

IwaiCosmo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IwaiCosmo gab am 17.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 124,63 JPY. Im Vorjahresviertel hatte IwaiCosmo 72,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 393,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,92 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,07 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

IwaiCosmo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 444,61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 286,34 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 25,26 Prozent auf 32,26 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 25,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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