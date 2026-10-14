Iwaki: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Iwaki hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,57 JPY, nach 8,59 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,38 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,68 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at