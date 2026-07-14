Iwaki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Iwaki präsentierte in der am 13.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Es stand ein EPS von 20,58 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Iwaki noch ein Gewinn pro Aktie von 19,42 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at