Iwaki hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Iwaki hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,67 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -91,000 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,27 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Iwaki einen Umsatz von 15,92 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 54,23 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten -63,180 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,19 Prozent auf 62,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 57,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at