IWAKI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IWAKI hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 57,99 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,45 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at