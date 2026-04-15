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15.04.2026 06:31:29
Iwaki verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Iwaki stellte am 13.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,55 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,51 Prozent auf 16,56 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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