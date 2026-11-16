IWAKI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

IWAKI hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 88,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IWAKI 57,99 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat IWAKI 13,95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at