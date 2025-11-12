Iwatani International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Iwatani International veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 67,74 JPY gegenüber 15,13 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent auf 202,78 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at