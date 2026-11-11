Iwatani International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Iwatani International veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 72,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 67,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Iwatani International 244,18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 202,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at