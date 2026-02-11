Iwatani International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Iwatani International stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,05 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Iwatani International 57,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 232,00 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Iwatani International 224,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at