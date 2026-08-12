IWATSUKA CONFECTIONERY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

IWATSUKA CONFECTIONERY hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,97 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,52 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at