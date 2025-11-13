IWATSUKA CONFECTIONERY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

IWATSUKA CONFECTIONERY hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

IWATSUKA CONFECTIONERY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 119,37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 196,84 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IWATSUKA CONFECTIONERY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at