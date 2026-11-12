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12.11.2026 06:31:28
IWATSUKA CONFECTIONERY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
IWATSUKA CONFECTIONERY ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IWATSUKA CONFECTIONERY die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 74,49 JPY. Im Vorjahresviertel hatte IWATSUKA CONFECTIONERY 119,37 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat IWATSUKA CONFECTIONERY im vergangenen Quartal 7,37 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IWATSUKA CONFECTIONERY 6,46 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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