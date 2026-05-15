IWATSUKA CONFECTIONERY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IWATSUKA CONFECTIONERY hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,88 JPY gegenüber 22,11 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 6,94 Milliarden JPY gegenüber 6,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 197,62 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 279,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat IWATSUKA CONFECTIONERY mit einem Umsatz von insgesamt 28,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at