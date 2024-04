IWF - Aufseher sollten stark wachsenden privaten Kreditmarkt im Auge behalten

Washington/Berlin (Reuters) - Der vor allem in den USA rasant wachsende private Kreditmarkt sollte laut Internationalem Währungsfonds im Blick behalten werden.

Das Risiko für die weltweite Finanzstabilität scheine derzeit zwar begrenzt zu sein, teilte der IWF am Montag in Washington mit. Es gebe aber potenzielle Risiken. Vor allem sei es schwer zu verstehen, wie sich größere systemische Risiken in diesem Bereich aufbauten. Denn die Verbindungen zwischen unterschiedlichen Marktteilnehmern seien oftmals nicht transparent.

Der private Kreditmarkt kann laut IWF Nutzen stiften, spezialisierte Geldgeber sind oft schneller und flexibler als klassische Banken aufgestellt. So können beispielsweise große Konzerne zusätzliche Darlehen bekommen, die für Banken zu riskant seien. Auch kleinere Betriebe ohne Zugang zum Kapitalmarkt könnten profitieren. Viele Transaktionen sind aber undurchsichtig.

In Summe kam der weltweite Markt vergangenes Jahr auf ein Volumen von über 2,1 Billionen Dollar. Rund drei Viertel davon entfielen auf die USA. Der IWF rät zu einem stärkeren Fokus der Aufsichtsbehörden auf die Nische. Vor allem sollten das Risikomanagement und Klumpenrisiken bei bestimmten Anbietern im Visier sein. Außerdem müsse die Zusammenarbeit über Grenzen und Branchen hinweg verbessert werden, um bessere Daten zu bekommen.

