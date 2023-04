IWF-Chefin Georgiewa: Wachstum bleibt historisch schwach

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds rechnet auch in den nächsten Jahren trotz eines starken Arbeitsmarkts mit lediglich geringem Wirtschaftswachstum. "Das Wachstum bleibt historisch schwach

- jetzt und mittelfristig", sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am

Donnerstag in Washington. In diesem Jahr würden Indien und China die Hälfte des weltweiten Wachstums ausmachen. Das Wachstum verlangsame sich in 90 Prozent der Industriestaaten - so auch im Euroraum. Dort würden hohe Zinsen die Nachfrage belasten.

Der IWF will kommenden Dienstag im Zuge der Frühjahrstagung in der US-Hauptstadt seinen neuen Konjunkturausblick vorstellen. Bereits im Januar hatte er aufgrund der Folgen des Kriegs in der Ukraine und der weiterhin hohen Inflation ein weltweites Wachstum von nur 2,9 Prozent für dieses Jahr vorhergesagt - also 0,5 Prozentpunkte weniger als 2022. Doch die Aussichten seien "weniger düster" als noch im Oktober angenommen, hieß es damals.

"Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen und der nach wie vor hohen Inflation ist ein robuster Aufschwung nach wie vor schwer zu erreichen", betonte Georgiewa. Sie lobte die strenge Geldpolitik der Zentralbanken. Diese müsste weiter "Kurs halten" und ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzen. Mit Blick auf die Bankenturbulenzen in den vergangenen Monaten betonte die IWF-Chefin: "Heute sind die Banken im Allgemeinen stärker und widerstandsfähiger, und die politischen Entscheidungsträger haben in den letzten Wochen bemerkenswert schnell und koordiniert reagiert."/nau/DP/jsl