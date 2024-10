IWF-Chefin warnt vor geringem Wachstum und Verschuldung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Chefin des internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, stellt vor Beginn der Jahrestagung kommende Woche eine trübe Prognose für die Weltwirtschaft. Es gebe ein geringes Wachstum gepaart mit hoher Verschuldung, sagte die IWF-Chefin in Washington. Zwar sei die "große Inflationswelle auf dem Rückzug" und die Weltwirtschaft sei nicht in eine Rezession abgerutscht. "Doch trotz der guten Nachrichten sollten Sie nächste Woche keine Siegesfeiern erwarten", so Georgiewa.

Zwar würde die Inflationsrate sinken, das Preisniveau sei aber weiter hoch, sagte sie. Gleichzeitig gebe es ein schwieriges geopolitisches Umfeld. "Wir alle sind sehr besorgt über den sich ausweitenden Konflikt im Nahen Osten und sein Potenzial, die Volkswirtschaften der Region und die globalen Öl - und Gasmärkte zu destabilisieren." Georgiewa mahnte außerdem Reformen an und sagte: "Meine Botschaft heute ist: Wir können es besser machen."

Für die Weltwirtschaft hatte der IWF für dieses Jahr im Juli ein Wachstum von 3,2 Prozent vorhergesagt, der Ausblick für 2025 liegt bei 3,3 Prozent. Der IWF und die Weltbank beginnen am Montag ihre Jahrestagung. Bei der Tagung kommen Finanzministerinnen und Finanzminister, Vertreter der Finanzwirtschaft und der Entwicklungszusammenarbeit sowie Zentralbanker zusammen. Am Dienstag veröffentlicht der IWF seine neue Konjunkturprognose für die Weltwirtschaft./nau/DP/jha