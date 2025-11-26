26.11.2025 13:18:40

IWF: Deutsche Wirtschaft wächst 2027 um 1-1/2 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Internationale Währungsfonds erwartet, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland deutlich verstärken wird. Wie er zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mitteilte, rechnet er für 2025 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 (Weltwirtschaftsausblick: 0,2) Prozent. Für 2026 wird nun ein Wachstum von "rund 1" (0,9) Prozent erwartet und für 2027 eine Rate von 1-1/2 Prozent. Das umfasst einen Bereich von 1,25 bis 1,75 Prozent. "Das Wachstum dürfte von der Binnennachfrage getrieben werden, wodurch sich der Leistungsbilanzüberschuss verringern, aber positiv bleiben dürfte", heißt es in einer IWF-Mitteilung. Die Prognoserisiken seien abwärts gerichtet.

Der IWF warnt, dass der mittelfristige Wachstumsausblick Deutschland ohne entschlossene Reformen in Deutschland selbst und in der EU schwierig bleiben würde. "Zwar dürften höhere öffentliche Investitionen das mittel- und längerfristige Wachstum durch eine Steigerung der Produktionskapazität der Wirtschaft ankurbeln, doch bleiben die Wachstumsaussichten begrenzt", heißt es. Zu den Belastungsfaktoren zähle die rasche Bevölkerungsalterung, da die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich stärker zurückgehen werde als in jeder anderen G7-Volkswirtschaften. Ohne weitere Reformen dürfte auch das Produktivitätswachstum bescheiden bleiben.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 07:19 ET (12:19 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen