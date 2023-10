IWF kürzt Konjunkturprognosen nochmal - Nur Deutschland schrumpft 2023

Berlin (Reuters) - Deutschland wird dieses Jahr nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds als einzige große Volkswirtschaft schrumpfen.

Der IWF sagt Deutschland in seinen neuen Prognosen für die Weltwirtschaft ein Minus von 0,5 Prozent voraus, wie die internationale Finanzorganisation am Dienstag in Marrakesch mitteilte. Das entspricht einer Verschlechterung von 0,2 Punkten gegenüber Juli. Deutschland spürt die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine besonders deutlich. Die exportstarke Industrie leidet unter Energiepreisen, die sich im internationalen Vergleich noch einmal erhöht haben. Im nächsten Jahr traut der IWF Deutschland dann wieder ein Wachstum von 0,9 Prozent zu. Das sind aber auch 0,4 Punkte weniger als im Sommer vorausgesagt.

Wirtschaftsminister Robert Habeck will die neuen Prognosen der Bundesregierung am Mittwoch in Berlin vorstellen. Nach Reuters-Informationen wird 2023 jetzt von einem preisbereinigten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent ausgegangen. In der Frühjahrsprojektion hatte der Grünen-Politiker noch ein Plus in gleicher Höhe erwartet. Erst 2024 erwartet die Regierung ein Wachstum von 1,3 Prozent.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)