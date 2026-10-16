IWF legt EZB mehrere Zinserhöhungen nahe

DOW JONES--Der Internationale Währungsfonds (IWF) rät der Europäischen Zentralbank (EZB), ihren Leitzins in diesem Jahr "mindestens noch einmal" zu erhöhen, und hält auch darüber hinaus weitere Schritte für angemessen. "Im Euroraum hat die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik im Juni und September angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks angemessen um jeweils 25 Basispunkte gestrafft. Analysen des IWF zeigen, dass im Jahr 2026 mindestens eine weitere Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte erforderlich sein wird, um sicherzustellen, dass die Kerninflation gut eingedämmt bleibt", heißt es im Regional Economic Outlook Update for Europe. Auch wenn sich die Geldpolitik nach 2026 an den eingehenden Daten orientieren sollte, dürfte eine weitere Straffung gerechtfertigt sein, um sicherzustellen, dass die Inflation im Jahr 2028 auf ihren Zielwert zurückkehre.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)