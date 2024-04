IWF senkt Wachstumsprognose: Deutschland bleibt Schlusslicht der G7-Staaten

Für Deutschland hat der IWF in seiner neuen Prognose keine guten Nachrichten: Im Jahr 2024 ist demnach nur noch mit einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent zu rechnen. Im Vergleich zu den anderen G7-Staaten fällt das Wachstum damit hierzulande in diesem Jahr am schwächsten aus. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel