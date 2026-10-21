IWF sieht Unabhängigkeit bei FMA-Aufsichtsrat nicht gesichert

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Reaktion aus dem Finanzministerium (3. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Der Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsicht (FMA) kann laut einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) keine "vollständige Unabhängigkeit" seines Auftrags garantieren. Als Grund nennt der IWF die starke Vertretung des Finanzministeriums und der Branche in dem Gremium. Internationale Standards sehen jedoch vor, dass eine Einmischung von Regierung oder Branche ausgeschlossen wird. Daher empfiehlt der IWF eine Überprüfung der bestehenden Rechtsvorschriften.

Grundsätzlich besteht der FMA-Aufsichtsrat aus acht stimmberechtigten und zwei kooptierten, nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Die Besetzung der acht stimmberechtigten Mandate obliegt dem Finanzminister. Vier der stimmberechtigten Mandate, darunter der Vorsitz, entfallen auf das Finanzministerium, vier weitere, darunter der stellvertretende Vorsitz, auf die Österreichische Nationalbank (OeNB). Die beiden nicht stimmberechtigten Mitglieder werden von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) entsandt. Der IWF befürchtet nun, dass die FMA wegen der starken Rolle ihres Aufsichtsrats bei Budget- und Personalfragen nicht völlig unabhängig agieren kann.

Ministerium garantiert Unabhängigkeit, WKÖ will Stimmrecht

Im Finanzministerium (BMF) zeigte man sich unbeeindruckt von der Kritik. Es sei gesetzlich klar geregelt, "dass alle Mitglieder des Aufsichtsrates, auch die des BMF, an keine Weisungen gebunden sind", hieß es aus dem Ressort von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). "Die kooptierten Mitglieder haben kein Stimmrecht und dürfen nur zu Punkten mit Bezug zum Finanz- und Stellenplan an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen. Die Weisungsfreiheit und Unabhängigkeit der FMA und die Governance ist damit aus Sicht des BMF gewährleistet."

An einen Rückzug aus dem FMA-Aufsichtsrat denkt auch WKÖ-Vertreterin Eva Landrichtinger nicht. "Es ist gute Tradition, dass in den Gremien der Aufsicht auch Expertise aus der Praxis vertreten ist", entgegnet Landrichtinger zuletzt gegenüber der "Presse", die zuerst über den IWF-Bericht berichtet hatte. "Angesichts der Fülle an Regularien und der Tatsache, dass die Banken einen erheblichen Teil der Finanzmarktaufsicht finanzieren, liegt es auf der Hand, die Praxis auch stimmberechtigt einzubinden", forderte Landrichtinger erneut ein Stimmrecht.

Freiheitliche orten "Armutszeugnis für Österreich"

Die freiheitliche Wirtschaft (FW) sieht sich unterdessen in der Empfehlung des IWF bestätigt. "Wenn uns erst der Internationale Währungsfonds erklären muss, dass politische Einflussnahme in der Finanzaufsicht nichts verloren hat, ist das ein deutliches Armutszeugnis für Österreich. Besonders absurd ist, dass die Wirtschaftskammer ihren Einfluss offenbar sogar noch ausbauen will", kritisiert Michael Fürtbauer von der FW laut Aussendung. Die FW fordert daher eine "klare Trennung zwischen staatlicher Aufsicht, Politik und Interessenvertretung".

hel/cgh

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