IWF und Österreich verlängern Abkommen für Joint Vienna Institute

Der Internationale Währungsfonds (IWF) und Österreich haben am Donnerstag in Wien das Abkommen über das Joint Vienna Institute (JVI) um vier Jahre verlängert. Bei der Unterzeichnung strichen IWF-Direktorin Kristalina Georgieva, Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und OeNB-Gouverneur Martin Kocher die Bedeutung der Einrichtung hervor. Georgieva nutzte den Rahmen zudem, um weitreichende Strukturreformen für einen wettbewerbsfähigeren EU-Binnenmarkt einzumahnen.

Das 1992 gegründete JVI dient als Ausbildungsstätte für den öffentlichen Sektor in Zentral-, Ost- und Südosteuropa sowie Zentralasien. Bisher haben dort über 56.000 Entscheidungsträger aus Wirtschaftsbehörden und Zentralbanken Weiterbildungen absolviert. Marterbauer verwies auf den diplomatischen und wirtschaftlichen Nutzen für Österreich: "Wir senden damit ein Signal aus, dass wir für internationale Kooperation und Zusammenarbeit für Multilateralismus stehen". Zudem würden "für wichtige ökonomische Handelspartner Österreichs hier Leute ausgebildet", was wertvolle persönliche Kontakte schaffe. OeNB-Gouverneur Kocher ergänzte, das Institut sei ein wichtiger "Erbauer von Kapazitäten" sowie eine zentrale Netzwerkmöglichkeit.

IWF-Chefin: KI trifft Arbeitsmarkt "wie ein Tsunami"

Der modernisierte Lehrplan des JVI umfasst zunehmend Zukunftsthemen wie die grüne Transformation und Künstliche Intelligenz (KI). Georgieva hob die wirtschaftliche Sprengkraft des technologischen Wandels hervor. KI berge laut IWF-Analysen das Potenzial für einen weltweiten Produktivitätsschub und ein zusätzliches globales Wachstum von 0,8 Prozent. Gleichzeitig warnte sie vor radikalen Umbrüchen am Arbeitsmarkt: In fortgeschrittenen Volkswirtschaften seien 60 Prozent der Arbeitsplätze betroffen. Diese Jobs werden laut der IWF-Chefin in den kommenden Jahren durch den Einsatz von KI entweder aufgewertet und produktiver gemacht, komplett gestrichen oder maßgeblich verändert. Dies sei "wie ein Tsunami, der den Arbeitsmarkt trifft", sagte Georgieva. OeNB-Gouverneur Kocher betonte in diesem Zusammenhang, dass Europa die technologische Entwicklung nicht verschlafen dürfe: "Wir müssen bei der Übernahme neuer Technologien schneller werden, denn das ist auch einer der Gründe, warum die Wachstumsraten in den USA höher sind als in Europa."

Angesprochen auf die Risiken der weltweiten geopolitischen Fragmentierung forderte die IWF-Direktorin weitreichende Strukturreformen, um Europas Wettbewerbsfähigkeit insbesondere gegenüber den USA zu stärken. Eine zentrale Rolle spiele dabei die Vollendung des europäischen Binnenmarktes ("Single Market"). Georgieva nannte als konkrete Ziele explizit eine Spar- und Investitionsunion sowie ein einheitliches 28. Rechtsregime ("28th regime") für Unternehmen. Europa sei für Investoren aufgrund seiner Innovationskraft sehr attraktiv, wegen seiner institutionellen Zersplitterung aktuell aber oft zu schwer zu navigieren.

Befürchtete Protektionismus-Welle bisher ausgeblieben

Zur Sorge vor einem zunehmenden globalen Protektionismus zeigte sich Georgieva jedoch moderat optimistisch: "Als die USA im vergangenen Jahr in einen Handelskrieg eingetreten sind, gab es die verständliche Sorge, dass dies zu einer massiven Welle des Protektionismus überall führen könnte." Bisher sei das jedoch ausgeblieben. "Die Mehrheit der Länder sagt zu dieser neuen Zoll-Obsession: Danke, aber nein danke", so Georgieva.

Unterzeichnet wurde das JVI-Abkommen im Rahmen der 53. Volkswirtschaftlichen Tagung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), die Georgieva und Kocher am Donnerstag gemeinsam eröffneten. Unter dem Titel "Geldpolitische Zielkonflikte in einem heterogenen Währungsraum" verteidigte Kocher dabei die gemeinsame Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen innerhalb der Eurozone seien kein Ausnahmefall, sondern die Realität einer Währungsunion. Auch wenn Zinsbeschlüsse für einzelne Mitgliedsländer vorübergehend nicht optimal wirken könnten, seien die Entscheidungsträger gut gerüstet und verfügten über die richtigen Instrumente, um Preisstabilität zu gewährleisten.

Georgieva, die kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs selbst als Ökonomie-Dozentin im bulgarischen Sofia lehrte, bevor sie in die USA wechselte, verwies abschließend auf die historische Dimension des Wiener Instituts. Bei seiner Gründung 1992 lag der Fokus darauf, den ehemals kommunistischen Staaten bei der Transformation zu helfen und die Grundlagen der Marktwirtschaft zu vermitteln. Heute habe sich der Auftrag verschoben: Das JVI konzentriere sich nun darauf, die Zentralbanken und Finanzministerien der Partnerländer bei der Bewältigung moderner globaler Krisen zu unterstützen.

ivn/bel

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