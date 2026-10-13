IWF warnt vor gefährlicher Mischung aus KI-Boom und Schuldenkrise

KI die Renditen nach oben. (Bild KI)">

Der Internationale Währungsfonds (IWF) schlägt Alarm: Die Staatsverschuldung steigt, Technologiekonzerne finanzieren ihre KI-Investitionen zunehmend mit Krediten und die Anleihemärkte geraten unter Druck. Besonders brisant sind die finanziellen Verflechtungen innerhalb der KI-Branche.