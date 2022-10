IWF: Zinsanstieg verschärft Risiken für Finanzstabilität

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WASHINGTON (Dow Jones)--Die Risiken für die weltweite Finanzstabilität haben sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) seit dem Frühjahr deutlich erhöht. Wegen der sehr hohen Inflation straffen die Zentralbanken ihre Geldpolitik mit Rekordtempo - allen voran die US-Notenbank, Emittentin der Weltreservewährung. Zugleich trüben sich die Wachstumsaussichten ein.

"Die finanzielle Anfälligkeit ist bei Staatsanleihen und Nicht-Banken erhöht, während sich die Marktliquidität in einigen wichtigen Anlageklassen verschlechtert hat", schreibt der IWF in seinem aktuellen Finanzstabilitätsbericht, der anlässlich der Jahrestagung von IWF und Weltbank vorgelegt wird.

Da sich die Bedingungen in den vergangenen Wochen verschlechtert hätten, seien wichtige Indikatoren für das Systemrisiko, wie höhere Finanzierungskosten in Dollar und Kredit-Spreads der Gegenparteien, gestiegen. "Es besteht die Gefahr einer unkontrollierten Verschärfung der Finanzbedingungen, die durch die über Jahre hinweg aufgebauten Schwachstellen noch verstärkt werden könnte", heißt es in dem Bericht.

Die politischen Entscheidungsträger sollten die weitere Ausbreitung finanzieller Schwachstellen eindämmen, indem sie die passenden makroprudenziellen Instrumente einsetzen, zugleich aber eine prozyklische Politik und eine unangemessenen Verschärfung der Finanzbedingungen vermeiden, meinte der IWF.

"Die Umsetzung von Maßnahmen zur Abschwächung von Marktliquiditätsrisiken ist von größter Bedeutung", schreibt der IWF weiter. Er weist zum wiederholten Mal auf die Risiken hin, die von offenen Investmentfonds ausgingen, die in langfristige Assets investierten, aber zugleich einen täglichen Mittelabzug anböten. "Preisbasierte Instrumente zur Steuerung der Liquidität wie Swing Pricing können wirksam zur Verringerung der Anfälligkeit von Asset-Preisen beitragen", merkte er an.

